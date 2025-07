Vakantiegangers opgelet: onderweg naar deze bestemmingen kun je tolkosten besparen

Minder betalen of sneller op je bestemming aankomen? Tolwegen vermijden kan je geld besparen, maar de rit naar je vakantiebestemming een stuk langer maken. Het is dus de vraag of tolwegen vermijden voordelig uitpakt. Uit onderzoek van wegenvignetten.nl blijkt dat je in Frankrijk de tolwegen het best links kan laten liggen, in Oostenrijk kun je het beste gewoon betalen aan de tolpoortjes.

Voor sommige vakantiegangers is het een ware sport. De beste wegen uitzoeken om maar geen tol te hoeven betalen, maar of dit ook daadwerkelijk voordelig voor je is verschilt per land. Het Franse Bretagne blijkt de vakantiebestemming waar de meeste kostenbesparing te halen valt. Via de snelste route betaal je namelijk 37,60 euro aan tol, terwijl je maar een uurtje langer onderweg bent als je deze snelwegen vermijdt. Mocht je dit jaar gaan vertoeven in Oostenrijk of Kroatië, kun je de tol beter gewoon betalen. Een omweg kost je hier al snel twee tot vier uur extra om vijf tot twintig euro te besparen.

Tolkosten en extra reistijd om tol te vermijden. Bron: wegenvignetten.nl.

Bestemming Tolkosten Extra reistijd Kostenbesparing per uur vertraging Ardèche, Frankrijk € 58,10 3:51 uur € 15,09 Bretagne, Frankrijk € 37,60 1:02 uur € 36,39 Costa Brava, Spanje € 88,20 4:25 uur € 19,97 Côte d'Azur, Frankrijk € 86,40 4:22 uur € 19,79 Dordogne, Frankrijk € 40,20 2:30 uur € 16,08 Gardameer, Italië € 27,60 1:33 uur € 17,81 Istrië, Kroatië € 19,40 3:43 uur € 5,22 Karinthië, Oostenrijk € 7,50 1:53 uur € 3,98 Pyreneeën, Spanje € 107,90 4:54 uur € 22,02 Toscane, Italië € 28,00 3:50 uur € 7,30

Niet voor iedereen voordeliger

Die kostenbesparende, extra reistijd is niet voor iedereen geschikt. Zo moet je er bijvoorbeeld ook rekening mee houden dat extra benzinekosten kwijt bent aan de omweg. "Er is natuurlijk een reden dat de snelwegen die je vermijdt aan zijn gelegd", vertelt een woordvoerder van wegenvignetten.nl. "Als je binnendoor rijdt, moet je er rekening mee houden dat je op slecht onderhouden wegen komt. Daarnaast kan het ook zijn wegen onverwachts doodlopen of dat je met een enorme omweg bij je bestemming aankomt. Daar tegenover staat weer dat je vaak een mooier uitzicht hebt op deze wegen."

Vooral in Frankrijk is dit een optie, omdat hier meer en beter onderhouden wegen tussen snelwegen liggen. In Oostenrijk liggen de tolwegen voornamelijk in tunnels in bergen. Om deze wegen te vermijden, moet je dus in je auto een volledige bergweg afleggen. Dit is ook de reden dat de tolwegen vermijden in Frankrijk een stuk rendabeler is dan in Oostenrijk.

Problemen online regelen

Het wordt steeds makkelijker om tolbetalingen voorafgaand aan je vakantie online te regelen door vignetten. Wegenvignetten.nl ziet hierbij echter steeds meer problemen. "Op bijna alle Oostenrijkse A- en S-wegen is een tolvignet verplicht", vertelt de woordvoerder. "Er zijn echter zogeheten Sondermautstrecken waarbij je nog apart tol moet betalen. Op niet al deze trajecten staan slagbomen waardoor mensen hier onbedoeld doorrijden en een flinke boete kunnen krijgen. Een voorbeeld hiervan is de A9 Pyrhn Autobahn, waar veel onwetende reizigers onbedoeld een boete oplopen."

Op steeds meer plekken in Frankrijk moet ook een milieu sticker hebben. Deze gelden binnen de ring van veel steden, waardoor vakantiegangers die alleen door het land rijden om in Spanje te komen er vaak geen halen. "We zien echter veel gevallen van mensen die onderweg even in Frankrijk stoppen voor bijvoorbeeld wat boodschappen", vertelt de woordvoerder. "Wanneer zij dan per ongeluk binnen een milieuzone stoppen krijgen zij hier een boete voor en wordt je stokbroodje wel erg duur."