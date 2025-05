Op vakantie naar Frankrijk? Met deze nieuwe verkeersregels moet je rekening houden

Ga je deze zomer op vakantie naar Frankrijk met de auto? Pas dan goed op, want er zijn meerdere verkeersregels aangepast in het land. Om boetes te voorkomen, zetten we de veranderingen hieronder op een rij.

Het wordt steeds populairder om een vakantie te boeken vanwege tips op sociale media, wordt uitgelegd in bovenstaande video.

De nieuwe verkeersregels hebben vooral te maken met het strengere milieubeleid dat Frankrijk vanaf 2025 voert. Alle steden groter dan 150.000 inwoners moeten een milieuzone invoeren, en in die zone heb je een bepaald vignet nodig. Het gaat om een Crit'Air-sticker, een vignet die je auto in een bepaalde klasse gebaseerd op brandstoftype en leeftijd plaatst. Zonder zo'n sticker mag je bepaalde zones niet in, en als je dat toch doet krijg je een boete.

Het vignet kost iets minder dan 5 euro, koop je via de officiële Franse website en plak je aan de binnenkant van je voorruit.

Meer dan 40 steden hebben nu zo'n milieuzone, dus doe vooral onderzoek voordat je naar Frankrijk gaat.

Tolpoortjes

Ook op de tolwegen is een verandering doorgevoerd. Op steeds meer wegen hoef je namelijk niet meer te stoppen. Door een nieuw systeem worden je kenteken en bijbehorend traject automatisch geregistreerd.

Je hebt hier overigens wel een tolbadge voor nodig. Die koop je bij een ANWB-winkel. De ANWB heeft de specifieke betaalwijze en tolwegen waar deze nieuwe systematiek van toepassing is op een rijtje gezet.

Maximumsnelheden

Op de Boulevard Périphérique van Parijs is de maximumsnelheid van 70 kilometer per uur verlaagd tot 50 kilometer per uur. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is 50 kilometer per uur, maar niet in grote steden: daar is het 30 kilometer per uur.

Een belangrijk ander feitje: op sommige wegen is de maximumsnelheid van 80 naar 90 kilometer per uur verhoogd, maar zijn de flitspalen nog ingesteld op 80 kilometer per uur. Als je hiervoor een boete ontvangt, zou het dus onterecht kunnen zijn en kan het de moeite waard zijn om dit aan te vechten, aldus ANWB.

Boetes

Overigens moet je een Franse boete binnen 15 dagen betalen, dan wordt het bedrag ook verlaagd (geldt niet voor boetes in de eerste categorie). Doe je dit niet, dan moet je binnen 45 dagen de amende forfaitaire betalen. Nog steeds niet betaald? Dan betaal je fors meer, de amende forfaitaire majorée.