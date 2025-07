Voor tienduizenden euro's opgelicht met visumfraude: hier moet je op letten

Nederlanders worden massaal opgelicht bij het aanvragen van een visum. Vakantiegangers zijn al ruim 32.000 euro kwijt dit jaar, blijkt woensdag. Waar moet je op letten bij het aanvragen van een visum? Wij zetten het voor je op een rij.

Oplichters maken valse websites waarop mensen hun aanvraag doen en veel te veel betalen of helemaal niets ontvangen. Soms worden ook creditcardgegevens gestolen. Vooral het aanvragen van het nieuwe ETA-visum voor het Verenigd Koninkrijk is een populaire manier om mensen op te lichten.

Zo word je niet opgelicht:

Gebruik alleen officiële websites

De eerste link in Google is niet altijd de juiste: nepwebsites vragen soms tot tien keer zoveel geld. Reizigers wordt aangeraden alleen via officiële overheidswebsites of erkende reisorganisaties een visum aan te vragen. Controleer altijd dat de URL eindigt op .gov of een officiële partij van het land waar je naartoe reist.

Let ook op de verbinding: kijk of je https:// en een slotje in de browserbalk ziet.

Let op 'te mooi om waar te zijn'-beloftes

Als je leest over versnelde goedkeuring, lage kosten of gegarandeerde visums is dit vaak misleiding. Als iets te snel of te goedkoop lijkt, is het waarschijnlijk te goed om waar te zijn.

Zoek reviews en contactgegevens van een website op

Kun je geen reviews of contactgegevens vinden? Dan is er een grote kans dat je wordt opgelicht. Let vooral ook op negatieve recensies.

Let op de betaalmethode

Wordt er gevraagd om een overboeking bij de betaling? Niet doen. Betaal alleen via creditcard of iDeal. Betalen met creditcard biedt vaak meer bescherming omdat sommige creditcardmaatschappijen je verzekeren bij bepaalde situaties.

Ben je toch slachtoffer geworden van visumfraude? Geef dit dan door aan de Fraudehelpdesk. En zoek uit of je misschien de bedragen kunt terugvorderen.