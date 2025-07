'Tienduizenden euro’s kwijt: vakantiegangers massaal slachtoffer van visumfraude'

Nederlandse vakantiegangers zijn dit jaar al voor ruim 32.000 euro opgelicht bij het aanvragen van visa. Dat schrijft De Telegraaf op basis van cijfers van de Fraudehelpdesk. In totaal zijn er tot nu toe 189 meldingen gedaan van fraude, een forse toename ten opzichte van vorig jaar. Toen ging het nog om 12 meldingen en een schadebedrag van 4000 euro.

Vooral het nieuwe ETA-visum voor het Verenigd Koninkrijk is een populaire valkuil. Sinds april is dit visum verplicht, en daar spelen criminelen handig op in. Oplichters maken valse websites waarop mensen hun aanvraag doen en veel te veel betalen of helemaal niets ontvangen. Soms worden ook creditcardgegevens gestolen.

Hoge bedragen

De Fraudehelpdesk ziet daarnaast tussenpartijen die wel een geldig visum leveren, maar extreem hoge bedragen vragen.

Reizigers wordt aangeraden alleen via officiële overheidswebsites of erkende reisorganisaties een visum aan te vragen. De eerste link in Google is niet altijd de juiste: nepwebsites vragen soms tot tien keer zoveel geld.