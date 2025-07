Honderden valse certificaten verkocht: politie pakt zorgfraudeurs op

De politie heeft dinsdag drie mensen aangehouden in een grootschalig onderzoek naar fraude met zorgdiploma’s. De drie worden verdacht van het verkopen van vervalste EVC-certificaten, die normaal bedoeld zijn om werkervaring om te zetten in een diploma. Dat meldt de politie na berichtgeving van Nieuwsuur.

Met zo’n EVC-certificaat – dat staat voor 'erkenning van verworven competenties' – kunnen mensen vrijstellingen krijgen bij opleidingen. Vooral in de zorg is dit populair, omdat het tijd en geld scheelt. Maar wie zonder echte ervaring aan het werk gaat in de zorg, brengt mogelijk levens in gevaar.

Als mensen zonder de juiste training of pappieren in de zorg gaan werken kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen. Tijdens de coronacrisis deed nepverpleger Leroy S. zich voor als zorgpersoneel. In de onderstaande video vertellen gedupeerden dat hij eerder al tegen de lamp liep.

1:58 Nepverpleger Leroy S. sloeg eerder toe: 'Een vrouw had in coma kunnen raken'

Valsheid in geschrifte

De verdachten zouden volgens Nieuwsuur tussen de 800 en 1200 vervalste certificaten hebben verkocht. De certificaten kosten duizenden euro’s en worden normaal afgegeven door commerciële bureaus. In ruil daarvoor zouden de kopers een flinke versnelling in hun loopbaan krijgen, zonder aan alle eisen te voldoen.

De politie verdenkt de drie van valsheid in geschrifte, oplichting en deelname aan een criminele organisatie. Over hun identiteit of de namen van betrokken bureaus is niets bekendgemaakt.

'Verontrustende toename'

Demissionair onderwijsminister Eppo Bruins waarschuwde vorig jaar al voor de risico’s van deze markt. Hij sprak toen van een “verontrustende toename” van het aantal commerciële EVC-bureaus. Eén bureau zou mogelijk verantwoordelijk zijn voor wel 1200 vervalste certificaten.

Of de drie verdachten gelinkt zijn aan dat bureau wil de politie nog niet zeggen. Het onderzoek loopt nog, en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

ANP