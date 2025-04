Reis je naar het Verenigd Koninkrijk? Dit moet je weten over de ETA

Vanaf dinsdag 2 april gelden er nieuwe regels voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Nederlanders kunnen niet zomaar meer op het vliegtuig stappen richting Londen, Wales of Schotland. Je hebt nu altijd een digitale reistoestemming nodig: de ETA. Die is verplicht voor iedereen, ook voor mensen met een diplomatiek of dienstpaspoort.

Hieronder leggen we, aan de hand vijf vragen én antwoorden, de nieuwe regels uit.

Wat is een ETA en wie moet het aanvragen?

De ETA (Electronic Travel Authorisation) is verplicht voor iedereen met een Europees paspoort die korter dan zes maanden naar het VK reist voor bijvoorbeeld vakantie, familiebezoek of werk. Het geldt dus voor alle Nederlanders.

Benieuwd hoe je zo snel mogelijk door de securitycheck van Schiphol komt? Bekijk de tips in de video hierboven.

Waarom voert het Verenigd Koninkrijk deze maatregel in?

Volgens de Britse overheid is de ETA bedoeld om beter zicht te krijgen op wie het land binnenkomt. Sinds de Brexit zijn de controles aan de grens strenger geworden. De nieuwe regeling moet voorkomen dat mensen het land binnenkomen zonder vooraf bekende gegevens.

Hoe vraag je een ETA aan?

Een ETA aanvragen is simpel en kost ongeveer 12 euro. Je doet dit online via de website van de Britse overheid of via de UK ETA-app (iOS & Android). Voor de aanvraag heb je een geldig paspoort nodig, een e-mailadres en een betaalmiddel zoals een creditcard of betaalpas. Meestal hoor je binnen drie dagen of je aanvraag is goedgekeurd.

Wanneer heb je een visum nodig?

Wie tijdelijk in het VK gaat werken of er langer dan drie maanden verblijft, moet een speciaal werkvisum aanvragen. Dit heet het T5 Temporary Work-visum. Hetzelfde geldt voor stagiairs of rijksambtenaren met een tijdelijke opdracht. Aanvragen lopen via het Consulair Dienstencentrum (CDC) en kunnen enkele weken duren.

Wat moet je nu doen als je naar het VK wil?

Check hoe lang je weggaat en met welk doel. Voor een gewone vakantie tot zes maanden regel je eenvoudig een ETA. Ga je werken, stagelopen of word je uitgezonden door de overheid? Dan heb je mogelijk een Exempt Vignette of werkvisum nodig. Begin op tijd met regelen, want aanvragen kunnen lang duren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Eerste dag zonder problemen

Volgens KLM zijn de eerste vluchten met reizigers die een ETA nodig hebben woensdagochtend zonder problemen verlopen. De luchtvaartmaatschappij had passagiers vooraf gewaarschuwd dat ze zich online moesten registreren. Ook vanuit de reisbranche zijn er nog geen meldingen van problemen, laat reisvereniging ANVR weten.

Hart van Nederland/ANP