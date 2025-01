Reizen naar het Verenigd Koninkrijk? Vanaf april digitale aanvraag nodig

Wie vanaf het voorjaar naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen, moet vanaf 2 april 2025 iets extra's regelen. Een Electronic Travel Authorisation (ETA) wordt verplicht voor alle reizigers uit EU-lidstaten. Dit nieuwe systeem, aangekondigd door de Britse overheid, betekent dat je vooraf digitaal toestemming moet aanvragen voor je trip naar Engeland.

De ETA is een digitale reistoestemming die lijkt op het Amerikaanse ESTA-systeem. Het is verplicht voor korte verblijven van maximaal zes maanden, zoals vakanties of zakenreizen. Ook wie alleen een tussenstop maakt in het Verenigd Koninkrijk, moet een ETA aanvragen. De aanvraag kost omgerekend ongeveer 12 euro per persoon, ook voor kinderen en baby’s.

De ETA is twee jaar geldig, maar wordt gekoppeld aan je paspoort. Als je paspoort binnen die periode verloopt, moet je opnieuw een aanvraag doen.

Hoe werkt het?

Vanaf 5 maart 2025 kun je de ETA aanvragen via de officiële website of app van de Britse overheid. Voor de aanvraag moet je een pasfoto uploaden, vragen over je reisplannen beantwoorden en je paspoortgegevens doorgeven. De meeste aanvragen worden binnen drie dagen goedgekeurd, maar de overheid adviseert om op tijd je aanvraag in te dienen. Reizigers die geen ETA hebben, kunnen de toegang tot het land worden geweigerd.

Het VK introduceerde de ETA al eerder voor reizigers uit niet-Europese landen, zoals de VS en Canada. Vanaf januari 2025 geldt het systeem voor een bredere groep nationaliteiten, en vanaf 2 april 2025 dus ook voor inwoners van de Europese Unie. Dit is een van de gevolgen van de brexit, die in 2020 werd afgerond.

Voor langere verblijven van meer dan zes maanden blijft een visum verplicht, naast de ETA.