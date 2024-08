Schiphol kiest vegetarisch: zestig procent van het eten straks plantaardig

Schiphol wil dat 60 procent van het voedselaanbod op de luchthaven in 2030 plantaardig is. Dat staat in een recent gesloten overeenkomst met haar horecapartners. Hiermee wil het vliegveld de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen.

De afgelopen maanden heeft Schiphol gewerkt aan een actieplan om de luchthaven te verduurzamen. Onderdeel van het plan is ruim de helft van het totaal verkochte aanbod van voedsel en zuivel plantaardig te maken.

Verminderen CO2-uitstoot

"Om de CO2-uitstoot van alle horecagerelateerde activiteiten te verminderen, wordt het aanbod van plantaardige producten vergroot en gestimuleerd. Per horecapartner zal hiervoor een aanpak worden uitgewerkt," laat het vliegveld weten.

Welk percentage van het voedselaanbod momenteel plantaardig is, wordt nog door de luchthaven onderzocht.