Schiphol introduceert zelfrijdende rolstoel voor minder mobiele reizigers

Reizigers die minder mobiel zijn, zoals ouderen of mensen met lichamelijke klachten, kunnen vanaf deze week op Schiphol gebruikmaken van zelfrijdende rolstoelen. Dat meldt de luchthaven. De dienst is gratis en vooraf reserveren is niet nodig.

Het gaat om tien autonome rolstoelen die een jaar lang worden getest op de luchthaven. De rolstoelen zijn op drie plekken op Schiphol te vinden. Na het instappen en het omdoen van de gordel kunnen reizigers een gatenummer selecteren waar de rolstoel zelfstandig naartoe rijdt. Na aankomst op de plaats van bestemming rijdt de rolstoel zelf weer terug naar het startpunt.

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

De luchthaven wil op deze manier de zelfstandigheid van deze reizigers vergroten en het reizen voor hen zo makkelijk mogelijk maken. De komende maanden worden ook testen gedaan, zoals het met de rolstoel de lift in gaan of een tussenstop maken.

Reizen is voor mindervaliden vaak een hele uitdaging. Dat ondervindt ook rolstoeler Nick:

1:59 Reis met ov steeds stressvoller voor rolstoeler Nick

ANP