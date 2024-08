Hartverwarmend: Rosa kan weer op pad dankzij rolstoelbus via inzamelingsactie

De 52-jarige Rosa Los de Klerck, moeder van twee kinderen, verkeert in een verdrietige situatie. Na een dwarslaesie en twee hartstilstanden raakte zij volledig haar mobiliteit kwijt. Maar dankzij de inzet van Harry Ercan, ondernemer en voormalige 'Scheveninger van het Jaar', gloort er weer hoop aan de horizon.

Ruim vier jaar geleden slaat het noodlot toe voor Rosa. Ze krijgt twee keer een hartstilstand, ze wordt beide keren gereanimeerd maar loopt daarbij een dwarslaesie op. Sindsdien heeft Rosa een intensieve revalidatie doorgemaakt en met de steun van haar dierbaren is haar huis rolstoelvriendelijk gemaakt.

Maar buiten de deur is ze nog steeds erg afhankelijk van anderen. Zelf kan ze nergens meer heen en moet ze worden gebracht door vrienden of familie. Zo wordt ze momenteel naar en van haar werk gebracht door haar 80-jarige vader. Voor fysiotherapie moet ze naar Amsterdam worden gebracht. Een rit van ruim een uur vanaf Den Haag.

De kosten van een aangepaste auto of bus zijn erg hoog; zo kost zo'n voertuig al snel 50.000 euro. Iets wat financieel niet haalbaar is voor het gezin.

Grote verrassing

Harry Ercan haalde via crowdfunding genoeg geld op om Rosa een rolstoelbus te schenken. "We hebben geld ingezameld via crowdfunding, bingo en een barbecue," vertelt Ercan. Donderdag is de sleutel overhandigd aan Rosa. Hierboven zie je hoe Rosa reageerde op de nieuwe bus.