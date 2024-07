Rolstoelgebruiker Robin vindt het 'keimooi' dat hij mee kan racen op Zwarte Cross

Het is feest bij Zwarte Cross. Het wordt de derde keer dat het festival samen met een rolstoelproducent werkt voor mensen met mobiliteitsproblemen. Eerdere jaren konden rolstoelgebruikers op de Zwarte Cross profiteren van sta-rolstoelen en begeleiding van buddy's. Dit jaar komt daar iets nieuws bij: rolstoelgebruikers mogen meedoen aan de race.

In totaal zijn er vier wedstrijden waar rolstoelgebruikers aan mee mogen doen. De rolstoelen komen achterop een Amerikaanse pick-up te staan en racen onder begeleiding van een ervaren chauffeur dan mee.

"Normaal zitten we met z'n allen in een speciale hoek en wordt er toch anders naar je gekeken." Robin Spits

'Even niet als invalide gezien'

Rolstoelgebruiker Robin Spits kijkt er naar uit: "Dit is echt keimooi, dit heb je nergens anders. Ze maken mij heel blij met dit initiatief." Vooral het feit dat anderen hem nu even niet zien als een invalide doet Robin goed. "Normaal zitten we met z'n allen in een speciale hoek en wordt er toch anders naar je gekeken, maar dat is dit jaar voor mii niet het geval", vertelt hij verder.

Ook Rudy van der Eschert is blij: "Ik ben op 21-jarige leeftijd door een zwemongeluk in een rolstoel terechtgekomen. Hierbij heb ik mijn nek gebroken en kreeg ik een dwarslaesie." Rudy gaat al jaren naar de Zwarte Cross. "Nu ik mee mag doen met het racen zelf, vind ik dat natuurlijk wel spannend, maar ik ben juist ook wel iemand die voor uitdagingen staat en houd van een beetje onbenulligheid."