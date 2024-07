Pas op als je met de auto op vakantie gaat: de airco is niet altijd je beste vriend

De zomervakantie is momenteel in volle gang, en veel vakantiegangers kiezen ervoor om met de auto op vakantie te gaan. Toch brengt dat ook risico's met zich mee, zeker in gebieden waar het erg warm kan worden. In Frankrijk kunnen de temperaturen momenteel oplopen tot 40 graden, en dat betekent dat je je maar beter goed kunt voorbereiden op de hitte.

Frankrijk is al jaren een populaire vakantiebestemming om met de auto naartoe te gaan, maar nu er voor het zuiden code oranje is afgegeven, doen reizigers er verstandig aan om voorzorgsmaatregelen te nemen.

René van de Plassche van de ANWB laat weten dat de belangrijkste tip is om het hoofd koel te houden. "Drink voldoende water, dat blijft de terugkomende tip." Verder is het vooral belangrijk om goed naar je auto te luisteren, om te voorkomen dat je met pech langs de weg komt te staan.

'Pas op met de airco'

"Om problemen onderweg te voorkomen, raden we reizigers aan om de koeling van de auto goed in de gaten te houden", aldus René. "Check zo nu en dan de waterstand en houd de temperatuur in de auto goed in de gaten." Verder wordt geadviseerd om de auto niet in de zon te parkeren, en de warmte zoveel mogelijk uit de auto te laten ontsnappen.

De airco is natuurlijk ook erg welkom, laat René weten. "Maar zet deze niet lager dan 6 graden onder de buitentemperatuur. Dit kan zorgen voor hoofdpijn, een droge keel en een shock als je uit de auto de hitte instapt. En met dat soort problemen wil je natuurlijk niet kampen als je op vakantie bent."