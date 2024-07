Zin in zonnig zomerweer? Hier moet je nu zijn in Europa

Het hele land heeft sinds deze week zomervakantie en veel Nederlanders kijken uit naar lekker zomerweer met een zonnetje. Maar in ons eigen land is het nog erg wisselvallig. Al knapt het steeds verder op. Waar moeten we heen voor zonnig en droog zomerweer? En welke gebieden kan je maar beter ontwijken?

Zo nat en somber als het dit voorjaar was in ons eigen land, is het al lang niet meer. Toch verloopt ook deze week wisselvallig, maar er zijn genoeg mooie momenten. Dinsdag vallen er wel veel (zware) buien. Maar later deze week knapt het weer op, Hollands zomerweer dus!

Hitte in Spanje en Portugal

Wie van hitte houdt zit goed op het Iberisch Schiereiland. In Spanje is het zonovergoten en heet. Langs de costa’s ligt de temperatuur rond 30 graden, bijvoorbeeld in Barcelona. Dit geldt ook voor Ibiza en Mallorca.

In het binnenland is het veel heter, zo kan de temperatuur in de loop van de week in Madrid tot 40 graden oplopen, in het zuiden kan het nog iets heter worden! In Portugal liggen de temperaturen rond 30 graden aan zee en 40 graden in het binnenland. Smeer je goed in, met een zonkracht 9 kun je in 10 minuten verbranden.

Plaatselijk noodweer in Italië

Ook in Italië is er zonneschijn. Vanaf dinsdag beperken de, vooral lokale, onweersbuien zich tot het Alpengebied. Italië staat bekend om noodweer. Als je op de camping staat, houd dan de lucht en de berichten goed in de gaten. In de loop van de week neemt de kans op zware buien af en wordt het zonnig. De temperatuur ligt tussen 30 graden aan zee tot 36 graden in het binnenland. Ook in Rome is het heet met een graad of 35.

Hete Balkan

Heet is het in de Balkan. In Kroatië liggen de temperaturen bijvoorbeeld rond 33 graden. Er is veel zon, maar dagelijks kan het ook tot een flinke onweersbui komen. Daarbij kan het plaatselijk flink spoken. In de tweede helft van de week wordt het wat minder heet.

Griekenland en Turkije

In Griekenland is het nog heter, op de eilanden is het een graad of 33, terwijl het in het binnenland 40 graden kan worden. De zon schijnt flink en je kunt snel verbranden. Vooral in het noorden is kans op een onweersbui. Ook de Turkse badplaatsen zijn behoorlijk heet met bijvoorbeeld 36 graden in Antalya. Het is daar zonnig en droog.

Waar vind je verkoeling?

Wie het in Zuid-Europa te warm vindt, kan het dichter bij huis zoeken. In Duitsland, België en Luxemburg is het net als in Nederland wat aan de wisselvallige kant, maar de temperatuur ligt net een paar graden hoger. In de Alpenlanden is de zon vaker te zien, maar liggen onweersbuien op de loer. Het is in de dalen warm met in Wenen temperaturen tussen 25 en 30 graden. Aan de zuidkant van de Alpen is het tropisch warm. Ook in Zuid-Frankrijk is het met volop zon tropisch warm. In het noorden is het iets minder warm met 27 graden in Parijs.

Wisselvallig is het op de Britse Eilanden. Terwijl in Ierland en Schotland de 20 graden op veel plekken niet wordt gehaald, is het in Engeland wat warmer. Zo ligt de temperatuur in Londen rond 24 graden met regelmatig zon. Wie naar Scandinavië gaat kan ook van alles wat verwachten, de zon schijnt van tijd tot tijd, maar soms trekt ook een storing over met buien. In Oslo en Kopenhagen is het een graad of 22, terwijl het in Stockholm en Helsinki zomers warm kan worden.