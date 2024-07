Veel plensbuien vandaag, komende dagen schiet temperatuur omhoog

De zomer lijkt nog steeds niet echt door te breken. Maar hoewel we deze week opnieuw starten met regen en bewolking, is er toch goed nieuws aan de horizon. Volgens meteoroloog Dennis Wilt krijgen we deze week naast een paar wisselvallige dagen ook dagen met volop zon en stijgen de temperaturen richting zomerse waarden.

Dinsdag overdag heeft Nederland nog te kampen met enkele buien, die vooral in het oosten van het land wat zwaarder kunnen zijn. Volgens Dennis Wilt trekken deze buien later in de avond weg en wordt het geleidelijk droog. In het noorden blijft het echter bewolkt en kan er wat regen vallen bij temperaturen rond de 15 graden.

Zon en zomers warm

Woensdagochtend zullen de wolkenvelden langzaam wegtrekken en krijgen we vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen de zon te zien. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind en het blijft droog. De temperaturen variëren van 20 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het binnenland.

Donderdag ziet er nog beter uit met meer zonnige perioden en overdag blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur stijgt dan naar een aangename 26 graden op sommige plekken. In de avond kunnen er vanuit het westen echter weer buien volgen.

Goed nieuws

Vrijdag en zaterdag worden wisselvalliger met enkele stevige buien en temperaturen rond de 22 graden. Maar er is goed nieuws voor de zonliefhebbers. De verwachting voor de middellange termijn toont dat vanaf zondag het weer droog wordt en de temperatuur met veel zon rap omhoog naar zomerse waarden rond de 25 graden gaat.

