Voor tonnen gefraudeerd bij voogdijorganisatie minderjarige vluchtelingen

Werknemers van voogdijorganisatie Nidos hebben in totaal voor meer dan 220.000 euro gefraudeerd, schrijft demissionair minister Mona Keijzer (Woningbouw, Asielopvang) in een brief aan de Tweede Kamer. Er zou in twee gevallen onterecht geld zijn opgenomen met een pinpas.

Volgens Keijzer zijn de betrokken medewerkers ontslagen. In een geval is het geld teruggevorderd, in het andere geval wordt de uitkomst van het strafrechtelijke onderzoek nog afgewacht.

Keijzer schrijft dat Nidos inmiddels "adequate beheersmaatregelen" heeft genomen. Ook heeft Nidos een speciale projectgroep ingesteld voor structurele oplossingen. Zo moet het gebruik van kasgeld tot een minimum worden beperkt, schrijft Keijzer.

De minister deed de melding, omdat in totaal met meer dan 100.000 euro is gefraudeerd. Vanaf die grens worden dergelijke incidenten gemeld. Nidos houdt zich onder meer bezig met de voogdij van minderjarige vluchtelingen.

ANP