Snellere hulp voor slachtoffers babbeltrucs en bankpasfraude: agent komt aan huis

Slachtoffers van babbeltrucs en bankfraude krijgen vanaf vandaag in het hele land sneller hulp van de politie. In plaats van het advies om online aangifte te doen of zelf naar het bureau te komen, kunnen zij voortaan rekenen op een agent aan de deur. Dat moet de pakkans vergroten, slachtoffers steun bieden en het doen van aangifte makkelijker maken, schrijft het AD.

Bij een woninginbraak staat de politie vaak snel op de stoep om sporen veilig te stellen. Maar wie digitaal wordt opgelicht – soms voor tienduizenden euro’s of om kostbare sieraden met emotionele waarde – krijgt diezelfde snelle reactie zelden.

Moet anders

Twee agenten uit Oost-Nederland vonden in 2022 dat dit anders moest. Zij begonnen met een nieuwe werkwijze, waarbij gedupeerden van digitale fraude – als zij dat willen – direct bezoek krijgen van een agent. Die aanpak wordt nu landelijk ingevoerd.