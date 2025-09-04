Zorgpremie gaat mogelijk meer dan 700 euro omhoog

Nederlanders gaan de komende jaren flink meer betalen voor hun zorgverzekering, als de politieke plannen om het eigen risico af te schaffen worden doorgevoerd. De goedkoopste basisverzekering stijgt dan van 141 naar 202 euro per maand in 2027. Dat zou een verschil zijn van 727 euro in twee jaar tijd. Zo blijkt uit de berekeningen van vergelijkingssite overstappen.nl.

In de verkiezingsprogramma’s van verschillende partijen staan plannen om het eigen risico fors te verlagen of zelfs helemaal af te schaffen. De berekeningen van overstappen.nl zijn gebaseerd op een scenario waarin het eigen risico in 2026 daalt van 385 naar 165 euro, en in 2027 volledig verdwijnt.

Voorstanders zien het verdwijnen van het eigen risico als een stap naar meer toegankelijkheid. Nederlanders hoeven dan namelijk geen zorg te mijden omdat ze bang zijn voor onverwacht hoge kosten. Zeker voor chronisch zieken en Nederlanders die veel zorg nodig hebben, kan dit veel schelen in de portemonnee.

Langere wachttijden

Tegenstanders waarschuwen juist voor oplopende zorguitgaven. Het eigen risico remt nu deels onnodig zorggebruik. Zonder die prikkel kan de vraag naar zorg toenemen, met hogere kosten en langere wachttijden tot gevolg. Het zorgpersoneel zou daardoor nog meer onder druk komen te staan.

Jeremy Broekman, zorgexpert bij Overstappen.nl licht toe: “De discussie draait uiteindelijk om de vraag wie de rekening betaalt. Het afschaffen van het eigen risico vergroot de solidariteit, maar legt ook een zware druk op de collectieve middelen. Op een moment dat de zorgkosten door vergrijzing en dure behandelingen al stijgen, wordt de houdbaarheid van het zorgstelsel daarmee een centraal verkiezingsthema.”

Verdeelde aanpak

Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat partijen het eigen risico heel verschillend willen aanpakken. Sommige willen het volledig schrappen, wat de zorg toegankelijker maakt, maar de premies flink verhoogt. Andere partijen kiezen voor een beperking per behandeling, zodat zorggebruik betaalbaarder wordt zonder dat de premie even hard stijgt.

Ook zijn er plannen om het huidige stelsel grotendeels te behouden of om te vormen tot een nationaal zorgfonds. In dat laatste geval zou de premie inkomensafhankelijk worden: lage inkomens gaan dan minder betalen, hogere inkomens meer.

