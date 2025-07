Treinreizen stuk duurder: prijsstijging van 6 tot 9 procent verwacht

Treinkaartjes worden volgend jaar fors duurder. Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (VVD) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat een prijsstijging van zes tot negen procent verwacht wordt. Eerst was de verwachting dat reizen met de trein twaalf procent duurder zou worden, maar door maatregelen van de NS stijgen de prijzen iets minder.

De prijsstijgingen zijn het resultaat van ‘stijgende kosten, achterblijvende vervoersvraag, veranderende reispatronen en beperkte publieke middelen’, schrijft Aartsen in een brief aan de Tweede Kamer. Vorig jaar kon een prijsstijging van twaalf procent afgewend worden doordat het kabinet bij sprong. Dit jaar is daar geen geld voor.

Eerste klas

Maatregelen van de NS drukken de prijzen een beetje. Zo zegt het vervoersbedrijf kosten te besparen door onderhoud van treinen anders in te richten en minder treinen klaar te hebben staan als buffer op drukke dagen. Daarnaast gaat de eerste klas in sommige treinen vervangen worden door tweede klas en komt er een einde aan bepaalde kortingen. Eerder werd al bekend dat de dagkaart voor jongeren ging stoppen.