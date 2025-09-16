Terug

Onstuimige Prinsjesdag: code geel en buien in het noorden

Het is een onstuimige Prinsjesdag. In Noord-Holland, Friesland en het Waddengebied geldt dinsdagochtend tot 9 uur code geel vanwege zware windstoten. Daarna neemt de wind in kracht af, maar vooral in het noorden trekken nog buien over met kans op onweer.

In het zuiden van het land komt af en toe de zon tevoorschijn. De middagtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. In Den Haag, waar vandaag de rijtoer plaatsvindt, lijkt het dinsdagmiddag enige tijd droog te blijven.

Bewolking neemt toe

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag kan er in het noordoosten nog een enkele bui vallen, maar geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog. Er zijn wolkenvelden en opklaringen. In de loop van de nacht verschijnt er dikkere bewolking vanuit het zuidwesten. Het kwik daalt naar 10 tot 14 graden. De wind neemt af naar zwak tot matig boven land, maar aan zee en op het IJsselmeer blijft het nog vrij krachtig waaien.

Woensdagochtend neemt de bewolking verder toe vanuit het zuidwesten en kan er wat lichte regen of motregen vallen. In de middag overheerst de bewolking en valt er af en toe regen. In het zuiden blijft het droger, met in Limburg misschien een glimp van de zon. Het wordt 17 tot 19 graden.

