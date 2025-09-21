Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Rob Jetten: 'Rellen Den Haag waren politiek geweld, geen hooligans'

Demonstratie

Vandaag, 12:47

Link gekopieerd

De rellen in Den Haag van zaterdag kwamen volgens D66-leider Rob Jetten niet door voetbalhooligans, maar waren een uiting van politiek geweld. Beweringen dat hooligans een verder onschuldige demonstratie kaapten, wijst hij van de hand. "Ze riepen niet 'hup ADO' of 'hup FC Utrecht', maar ze scandeerden leuzen over het opeisen van Nederland", aldus Jetten.

Tijdens de demonstratie tegen het asielbeleid op het Malieveld werden onder andere Prinsenvlaggen getoond, een symbool dat tegenwoordig door extreemrechts wordt gebruikt, en eerder ook door de NSB. Ook brachten aanwezigen de Hitlergroet en werden racistische en antisemitische leuzen gescandeerd.

De protesten in Den Haag liepen zaterdag volledig uit de hand:

Protesten Den Haag lopen volledig uit de hand
1:07

Protesten Den Haag lopen volledig uit de hand

Gewelddadige demonstranten keerden zich tegen de politie en moesten het Malieveld verlaten. Daarna richtten ze vernielingen aan in het centrum van de stad. Zo werden stenen door de ruiten van het D66-kantoor gegooid en werd geprobeerd het gebouw in brand te steken.

Volgens Jetten gebruikten de relschoppers leuzen van PVV-leider Geert Wilders. "Dan is het aan alle democratische krachten om te zeggen: dit pikken we niet", aldus Jetten.

Polarisatie

Eerder op zondag keurde VVD-minister Eelco Heinen (Financiën) dat af: "Je gaat dingen politiek maken die niets met politiek te maken hebben", zei hij in WNL op Zondag. Jetten neemt de kritiek van Heinen niet serieus. "Als mensen voor het klimaat of Gaza de straat opgaan, dan staat de VVD vooraan om hen uit te maken voor tuig. En nu past het niet in hun straatje, en mogen we die termen niet gebruiken."

ANP

Lees ook

Zes journalisten gewond bij rellen demonstratie Den Haag
Zes journalisten gewond bij rellen demonstratie Den Haag
'Els Rechts' noemt rellen Den Haag vreselijk, politiek reageert woest: 'Tuig'
'Els Rechts' noemt rellen Den Haag vreselijk, politiek reageert woest: 'Tuig'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.