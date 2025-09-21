Rob Jetten: 'Rellen Den Haag waren politiek geweld, geen hooligans'

De rellen in Den Haag van zaterdag kwamen volgens D66-leider Rob Jetten niet door voetbalhooligans, maar waren een uiting van politiek geweld. Beweringen dat hooligans een verder onschuldige demonstratie kaapten, wijst hij van de hand. "Ze riepen niet 'hup ADO' of 'hup FC Utrecht', maar ze scandeerden leuzen over het opeisen van Nederland", aldus Jetten.

Tijdens de demonstratie tegen het asielbeleid op het Malieveld werden onder andere Prinsenvlaggen getoond, een symbool dat tegenwoordig door extreemrechts wordt gebruikt, en eerder ook door de NSB. Ook brachten aanwezigen de Hitlergroet en werden racistische en antisemitische leuzen gescandeerd.

De protesten in Den Haag liepen zaterdag volledig uit de hand:

1:07 Protesten Den Haag lopen volledig uit de hand

Gewelddadige demonstranten keerden zich tegen de politie en moesten het Malieveld verlaten. Daarna richtten ze vernielingen aan in het centrum van de stad. Zo werden stenen door de ruiten van het D66-kantoor gegooid en werd geprobeerd het gebouw in brand te steken.

Volgens Jetten gebruikten de relschoppers leuzen van PVV-leider Geert Wilders. "Dan is het aan alle democratische krachten om te zeggen: dit pikken we niet", aldus Jetten.

Polarisatie

Eerder op zondag keurde VVD-minister Eelco Heinen (Financiën) dat af: "Je gaat dingen politiek maken die niets met politiek te maken hebben", zei hij in WNL op Zondag. Jetten neemt de kritiek van Heinen niet serieus. "Als mensen voor het klimaat of Gaza de straat opgaan, dan staat de VVD vooraan om hen uit te maken voor tuig. En nu past het niet in hun straatje, en mogen we die termen niet gebruiken."

ANP