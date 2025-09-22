Terug

14 verdachten rellen Den Haag snel voor de rechter: 'Geweld tegen politie gebruikt'

Rechtszaak

Vandaag, 18:47

Veertien verdachten van de rellen in Den Haag zaterdag moeten dinsdag voor de politierechter verschijnen. Onder hen zijn drie minderjarigen, meldt het Openbaar Ministerie. Hun zaak is besloten, die van de rest is openbaar.

De verdachten die dinsdag op de supersnelrechtzittingen moeten verschijnen, worden in de meeste gevallen verdacht "van geweld tegen personen en/of goederen, om precies te zijn politieambtenaren en -voertuigen".

De demonstratie in Den Haag liep zaterdag volledig uit de hand:

Protesten Den Haag lopen volledig uit de hand
1:07

Protesten Den Haag lopen volledig uit de hand

37 aanhoudingen

Bij de rellen die uitbraken rond een demonstratie voor een strenger asielbeleid zijn in totaal 37 mensen aangehouden. Maandag zijn nog eens zes verdachten vrijgelaten, nadat eerder al tien verdachten op vrije voeten werden gesteld.

Dinsdag moeten ook zeven verdachten voor de rechter-commissaris verschijnen. Die bepaalt of hun voorarrest met veertien dagen wordt verlengd. Volgens het OM is in hun zaken nog meer onderzoek nodig.

ANP

