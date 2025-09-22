Terug

Politievakbond waarschuwt: ME kan relschoppers niet meer aan zonder extra wapens

Beleid

Vandaag, 10:40

Politievakbond ACP vindt dat de Mobiele Eenheid (ME) over te weinig middelen beschikt, en roept de politiek op om de wapenuitrusting van agenten uit te breiden om te voorkomen dat er wordt geschoten. Dat meldt de NOS maandag. Op het Malieveld was zaterdag een demonstratie voor een strenger asielbeleid. Een groep van zo'n 1200 mensen keerde zich tegen de politie.

"De collega's zijn doelbewust aangevallen. Er is geprobeerd collega's te isoleren en ernstig letsel toe te brengen", aldus Patrick Fluyt, bestuurder bij ACP en ook zelf werkzaam bij de ME. "Godzijdank is er geen gebruik gemaakt van het vuurwapen, maar het heeft niet veel gescheeld. Het is aan de professionaliteit van de ME'ers te danken dat er niet is geschoten."

De protesten in Den Haag liepen zaterdag volledig uit de hand:

Protesten Den Haag lopen volledig uit de hand
Luchtdrukwapen

De ME kan gebruik maken van een lange wapenstok en bij ernstigere incidenten het dienstwapen. De politievakbond pleit nu voor een extra middel waarmee agenten relschoppers op afstand kunnen houden. Pepperspray of een taser zouden volgens Fluyt niet helpen. "Pepperspray kan zich ook tegen je keren en dan ben je in de problemen omdat je zelf niets meer ziet." Fluyt ziet zelf meer in een luchtdrukwapen of zogenaamde beanbag. "Daarmee kun je mensen aanschieten en forse pijn toedienen, waardoor ze stoppen met wat ze aan het doen zijn."

Een taser zou volgens Fluyt met name behulpzaam zijn in andere noodgevallen. "Als je iemand tasert, ben je verplicht diegene vervolgens ook hulp toe te dienen", legt hij uit. "Je kunt je dan voorstellen dat de overige honderd personen die je aanvallen denken: dit is de kans. Je bent je als ME'er dan niet bewust van je omgeving. Dus dat is heel ongewenst en heel gevaarlijk."

