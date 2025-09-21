Zes minderjarigen vast voor rellen bij asieldemonstratie Den Haag

Van de verdachten die nog vastzitten voor de rellen zaterdag in Den Haag zijn er zes minderjarig. Dat laat hoofdcommissaris Karin Krukkert in het programma Nieuwsuur weten. Volgens Krukkert kwamen de aangehouden mensen uit heel het land en varieerde de leeftijd tussen de 16 en 60 jaar.

De politie meldde eerder op zondag dat in totaal 37 mensen zijn aangehouden, van wie er nog 27 vastzaten. Volgens Krukkert gaat de vervolging van de mensen die zijn vrijgelaten gewoon door. De hoofdcommissaris zei bij Nieuwsuur dat agenten het geweld dat tegen hen is gebruikt "ongekend heftig" vonden. Volgens haar kwamen sommige agenten in het nauw.

Cocktail van groepen

Krukkert zei verder dat het "een cocktail van heel verschillende groepen" was die zaterdag naar Den Haag kwam. Volgens haar ging het om gewone demonstranten, maar ook om leden van zogenoemde defendgroepen en van de harde kern van voetbalclubs.

Op het Malieveld was zaterdag een demonstratie voor een strenger asielbeleid. Een groep van zo'n 1200 mensen keerde zich tegen de politie.

ANP/Nieuwsuur