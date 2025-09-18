Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Uitbreiding van boerkaverbod haalt steun meerderheid Tweede Kamer

Uitbreiding van boerkaverbod haalt steun meerderheid Tweede Kamer

Beleid

Vandaag, 23:07

Link gekopieerd

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel van VVD, BBB en JA21 om het 'boerkaverbod' uit te breiden. Het demissionaire kabinet had de motie ontraden. Sinds 2019 is er een verbod op gezichtsbedekkende kleding, in de volksmond het boerkaverbod, in het onderwijs, openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen.

Volgens de drie partijen is de uitbreiding van het verbod naar de hele publieke ruimte in het belang van de sociale veiligheid en integratie. "Het past niet in ons land dat vrouwen zich onder boerka's moeten verstoppen. Elke vrouw zou de vrijheid moeten hebben om de zon op haar huid te voelen", zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz in het debat over de Prinsjesdagplannen.

Niet alleen voor boerka's

Het huidige verbod betreft niet alleen boerka's maar ook nikabs, integraalhelmen en bivakmutsen. De invoering van het verbod was zeer omstreden. Amnesty International noemde het verbod destijds strijdig met internationale mensenrechten. Vooraf lieten verschillende gemeenten al weten het verbod niet te gaan handhaven.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.