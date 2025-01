Minister: totaalverbod gezichtsbedekking demonstraties kan niet

Het kabinet gaat snel aan de slag met de wens van een Kamermeerderheid om het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties te beperken. Justitieminister David van Weel heeft aangekondigd de Tweede Kamer nog dit voorjaar verder te informeren, maar waarschuwt dat een totaalverbod "uitgesloten" is. Volgens Van Weel kunnen betogers goede redenen hebben om onherkenbaar te willen zijn.

Tijdens een Kamerdebat in november, naar aanleiding van de rellen in Amsterdam na de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv (zie bovenstaande video), had premier Dick Schoof een mogelijk verbod als maatregel genoemd om wangedrag bij demonstraties te voorkomen. Van Weel stelt echter dat gezichtsbedekking soms een legitieme functie heeft, bijvoorbeeld bij demonstraties tegen dictatoriale regimes waar betogers gevaar lopen.

Beperken

Van Weel denkt echter dat het mogelijk is om tegemoet te komen aan de partijen die om een verbod vroegen, door gezichtsbedekking te beperken wanneer deze enkel bedoeld is om opsporing en handhaving te bemoeilijken. Burgemeesters kunnen nu al vooraf bepalen dat demonstranten hun standpunten zonder gezichtsbedekking moeten uitdragen. Er wordt bekeken of het ook mogelijk moet worden om demonstranten tijdens een betoging te verplichten hun gezichtsbedekking af te nemen.

