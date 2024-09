Demonstratie tegen ‘PVV-kabinet’ in Amsterdam trekt honderden deelnemers

In Amsterdam is zondag een demonstratie gehouden tegen het zogenaamde 'PVV-kabinet'. De actie begon rond 13:00 uur op het Spui, waar aanvankelijk een kleine honderd mensen zich verzamelden. Dit aantal groeide in de loop van de middag tot enkele honderden deelnemers, zo meldt een aanwezige ANP-fotograaf.

De demonstranten, gewapend met protestborden en vlaggen – waaronder Palestijnse vlaggen – lieten luidkeels hun onvrede blijken. Onder het motto 'Geef haat geen macht' liepen de actievoerders, na verschillende toespraken, van het Spui naar het monument de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein.

De protestactie kwam tot stand na de groeiende zorgen over de politieke koers van het kabinet en de invloed van de PVV op het beleid.