Nilüfer Gündoğan organiseert protest tegen PVV-kabinet op dag van bordesfoto

Nilüfer Gündoğan organiseert een demonstratie tegen het extreemrechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. Dat meldt de oud-politica op X. Het protest zal plaatsvinden op de dag dat de bordesfoto wordt genomen.

Het voormalig Volt-lid laat weten geïnspireerd te zijn door de massaprotesten in Duitsland. "Zeg Nederland. We kunnen tweeten tot we n ons wegen. Maar we kunnen ook de straat op zoals oa onze oosterburen dat doen", schrijft ze op het sociale mediaplatform.

Haar bericht krijgt veel bijval en daarop heeft Gündoğan besloten de protestdemonstratie officieel aan te melden. De beëdiging, en dus ook het protest, staat gepland om 2 juli. "Wie fysiek niet kan komen naar Den Haag, kan uit zijn raam een wit laken hangen. Zo laten we zien dat wij dit geen gewoon kabinet vinden en delen we onze steun aan deze demonstratie", aldus het oud-Kamerlid.

Racisme

Gündoğan werd begin 2022 uit de fractie van Volt gezet na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, waarna ze als onafhankelijk Kamerlid verderging. Tijdens haar politieke carrière sprak ze zich veelvuldig uit tegen racisme. Inmiddels is ze niet meer actief in de Tweede Kamer.