24 arrestaties rond duel Feyenoord-Ajax, vooral om discriminatie

Rondom de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in stadion De Kuip heeft de politie afgelopen zondag 24 mensen aangehouden. Zij werden onder meer opgepakt voor belediging, baldadigheid, mishandeling, het afsteken van vuurwerk en in zestien gevallen voor discriminatie. Het ging daarbij vooral om het roepen van leuzen.

Op basis van berichtgeving van regionale omroep Rijnmond bevestigt een politiewoordvoerder dat de leuzen veelal van antisemitische aard waren. Alle arrestanten zijn inmiddels weer vrijgelaten, "maar dat betekent niet dat ze er vanaf zijn", aldus de woordvoerder. Vervolging is dus niet uitgesloten.

