PSV bergt kampioensschaal weer even op na gelijkspel Feyenoord-Ajax

Voetbal

Vandaag, 17:02

De klassieker Feyenoord-Ajax is geëindigd in een gelijkspel en dat betekent dat PSV geen kampioen is geworden zondag. De binnenstad van Eindhoven stroomde 's middags wel al vol met supporters om samen de allesbepalende wedstrijd te volgen, en misschien feest te vieren. Maar dat laatste moet dus nog even uitgesteld worden.

PSV kon vandaag voor de 27ste keer landskampioen worden, maar had dit lot niet zelf in de hand. Ajax moest winnen van Feyenoord om het kampioenschap al veilig te stellen. Als PSV vervolgens had gewonnen van Telstar, was het kampioenschap een feit geweest. De ploeg speelt om 16.45 uur uit tegen Telstar.

Kampioensschaal weer opgeborgen

KNVB-directeur Marianne van Leeuwen is zondag in Velsen bij de wedstrijd tussen Telstar en PSV. De kampioensschaal had ze vanzelfsprekend bij zich. Nu duidelijk is dat PSV de 27e landstitel zondag nog niet kan winnen, wordt de schaal door de KNVB voorlopig weer achter slot en grendel gelegd, zei een woordvoerder van de KNVB.

Maar de hoop is nog niet opgegeven. PSV krijgt nog genoeg kansen de komende weken. Na het gelijkspel tussen Feyenoord en Ajax (1-1) kan PSV op 4 april opnieuw kampioen worden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Wordt PSV vandaag kampioen? Dit moet er gebeuren
Wordt PSV vandaag kampioen? Dit moet er gebeuren
NEC stunt tegen PSV en staat in bekerfinale in De Kuip
NEC stunt tegen PSV en staat in bekerfinale in De Kuip

