Wordt PSV vandaag kampioen? Dit moet er gebeuren

PSV kan vandaag voor de 27e keer landskampioen worden, maar heeft dat niet volledig in eigen hand. Alles begint met de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, die om 14.30 uur in De Kuip wordt gespeeld.

Alleen als Ajax wint van Feyenoord, blijft de deur open voor een kampioensfeest in Eindhoven. Daarna moet PSV zelf nog wel winnen. De ploeg speelt om 16.45 uur uit tegen Telstar. Wint PSV die wedstrijd ook, dan is de titel een feit.

Hoe groot is de kans op de titel?

De situatie is dus duidelijk, maar niet eenvoudig. PSV moet hopen op hulp van Ajax, iets wat niet vanzelfsprekend is in De Kuip. Lukt dat niet en wint Feyenoord of wordt het gelijk, dan moet PSV het kampioenschap nog even uitstellen.

De Eindhovenaren kregen eerder al een kans om kampioen te worden, maar die ging mis. PSV verloor toen met 2-3 van NEC, terwijl Feyenoord juist won van Excelsior.

Geen kampioen?

Mocht het zondag niet lukken, dan krijgt PSV nog genoeg kansen in de komende weken. Er staan nog wedstrijden op het programma tegen onder meer FC Utrecht, Ajax en FC Twente.

Als het wél lukt, schrijft PSV geschiedenis. De club kan dan de vroegste kampioen ooit in de Eredivisie worden. Dat record staat nu ook al op naam van PSV, dat in het seizoen 1977/1978 al op 8 april de schaal pakte.