Koploper PSV profiteert van misstappen concurrentie en kan titel nu al ruiken

PSV heeft dit Eredivisie-weekend zijn koppositie verstevigd. De club uit Eindhoven won zonder al te veel moeite met 1-3 van Heracles Almelo. Het duel werd zaterdag gespeeld. Door de overwinning komt PSV op 65 punten uit 25 wedstrijden.

Nummer twee Feyenoord en nummer drie Ajax kwamen zondag in actie. Ajax wist niet te profiteren van het puntenverlies van NEC tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers speelden zondagmiddag gelijk tegen PEC Zwolle en blijven daardoor derde in de Eredivisie. Het verschil met NEC bedraagt nog altijd slechts één punt.

De huldiging van PSV kan dus nog eerder zijn dan vorig jaar. Zo ging het er vorig jaar aan toe, zoals te zien is in deze video:

1:02 PSV gehuldigd in rood-wit gekleurd Eindhoven

Feyenoord verliest

Feyenoord verspeelde eveneens punten. De Rotterdammers verloren met 2-0 van FC Twente in Enschede. Ondanks de nederlaag blijft Feyenoord tweede, al loopt Ajax wel iets in op de ploeg uit Rotterdam.