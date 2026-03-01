Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Koploper PSV profiteert van misstappen concurrentie en kan titel nu al ruiken

Koploper PSV profiteert van misstappen concurrentie en kan titel nu al ruiken

Voetbal

Vandaag, 17:10

Link gekopieerd

PSV heeft dit Eredivisie-weekend zijn koppositie verstevigd. De club uit Eindhoven won zonder al te veel moeite met 1-3 van Heracles Almelo. Het duel werd zaterdag gespeeld. Door de overwinning komt PSV op 65 punten uit 25 wedstrijden.

Nummer twee Feyenoord en nummer drie Ajax kwamen zondag in actie. Ajax wist niet te profiteren van het puntenverlies van NEC tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers speelden zondagmiddag gelijk tegen PEC Zwolle en blijven daardoor derde in de Eredivisie. Het verschil met NEC bedraagt nog altijd slechts één punt.

De huldiging van PSV kan dus nog eerder zijn dan vorig jaar. Zo ging het er vorig jaar aan toe, zoals te zien is in deze video:

PSV gehuldigd in rood-wit gekleurd Eindhoven
1:02

PSV gehuldigd in rood-wit gekleurd Eindhoven

Feyenoord verliest

Feyenoord verspeelde eveneens punten. De Rotterdammers verloren met 2-0 van FC Twente in Enschede. Ondanks de nederlaag blijft Feyenoord tweede, al loopt Ajax wel iets in op de ploeg uit Rotterdam.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Haagse man (24) aangehouden na online zetten 06-nummer Feyenoord-directeur
Haagse man (24) aangehouden na online zetten 06-nummer Feyenoord-directeur
PSV rekent in kwartiertje af met Feyenoord en doet reuzenstap richting titel
PSV rekent in kwartiertje af met Feyenoord en doet reuzenstap richting titel

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.