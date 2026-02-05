Volg Hart van Nederland
Haagse man (24) aangehouden na online zetten 06-nummer Feyenoord-directeur

Crime

Vandaag, 16:46 - Update: 2 uur geleden

De politie heeft een 24-jarige man uit Den Haag aangehouden omdat hij het mobiele telefoonnummer van Feyenoord-directeur Dennis te Kloese online heeft gezet. Na het verlies van Feyenoord tegen PSV werd Te Kloese telefonisch lastiggevallen en bedreigd. Volgens de politie kreeg hij te maken met een stortvloed aan nare berichten en belletjes.

De man werd donderdag in zijn woning opgepakt op verdenking van doxing, dat meldt de politie. Doxing betekent het openbaar maken van privégegevens, zoals een telefoonnummer, met als doel iemand te intimideren, lastig te vallen of te bedreigen. In dit geval ging het om het nummer van de directeur van de Rotterdamse voetbalclub.

SMS-bom

De bedreigingen namen volgens de politie zulke vormen aan dat er woensdag is ingegrepen. Agenten stuurden een sms naar tientallen mensen met het dringende verzoek om te stoppen met het lastigvallen van Te Kloese. De telefoonnummers van deze personen kwamen naar voren uit politieonderzoek.

In de video hieronder leggen we dat uit:

Politie zet sms-bom in na bedreigingen Feyenoord
0:55

Politie zet sms-bom in na bedreigingen Feyenoord

De aangehouden man is na verhoor weer vrijgelaten. Hij moet zich half april voor de rechter verantwoorden. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen in deze zaak.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

