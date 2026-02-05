Politie zet middel in tegen online bedreigingen: zo werkt de sms-bom

De politie probeert met een sms-bom online bedreigingen een halt toe te roepen. Dat schrijft De Telegraaf. Aanleiding is de massale bedreiging van Feyenoord-directeur Dennis te Kloese, afgelopen weekend na de wedstrijd tegen PSV. Zijn telefoonnummer werd online gedeeld, waarna hij werd overspoeld met dreigende berichten en telefoontjes.

Een sms-bom houdt in dat meerdere mensen die in beeld zijn in een politieonderzoek tegelijkertijd een sms ontvangen van de politie. In het bericht staat een duidelijke oproep om direct te stoppen met de bedreigingen.

Deze methode werd eerder wel gebruikt als getuigenoproepen in zware strafzaken, zoals moordonderzoeken. Dat de sms-bom nu wordt ingezet vanwege online bedreigingen, is nieuw, schrijft de krant. Volgens de politie moet het vooral een preventieve werking hebben en mensen laten beseffen dat hun online gedrag gevolgen kan hebben.

Mogelijk vaker ingezet

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen het sms-bericht hebben ontvangen. Wel is duidelijk dat de politie deze aanpak mogelijk vaker wil gebruiken bij vergelijkbare zaken.

Het onderzoek naar de bedreigingen aan het adres van Dennis te Kloese loopt nog. Het is volgens de politie goed mogelijk dat er alsnog arrestaties volgen. Of het nieuwe middel daadwerkelijk effect heeft, moet de komende tijd blijken.