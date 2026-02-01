PSV rekent in kwartiertje af met Feyenoord en doet reuzenstap richting titel

PSV heeft de topper in de Eredivisie tegen Feyenoord eenvoudig gewonnen. De Eindhovenaren lieten de nummer 2 in het Philips Stadion met 3-0 kansloos. De eindstand was na zeventien minuten al bereikt.

Armando Obispo opende in de tiende minuut met een kopbal uit een vrije trap de score. Guus Til verdubbelde in de dertiende minuut de voorsprong en Ismael Saibari schoot niet veel later de derde treffer binnen. Meer doelpunten bleven het elftal van de onder druk staande trainer Robin van Persie bespaard. In de slotfase kreeg invaller Gonçalo Borges een rode kaart voor een overtreding op Couhaib Driouech.

PSV vergrootte dankzij de zege de voorsprong op Feyenoord tot 17 punten. Met nog dertien speelronden te gaan kan het elftal van trainer Peter Bosz de derde achtereenvolgende landstitel al snel veiligstellen.

Feyenoord staat nog wel op de tweede plaats, maar heeft nog maar 1 punt meer dan NEC en Ajax. NEC speelde een duel minder dan Feyenoord en Ajax.