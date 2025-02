Feyenoord stelt Robin van Persie aan als nieuwe hoofdtrainer

Robin van Persie is de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. De club heeft met sc Heerenveen een akkoord bereikt over zijn directe overstap, waardoor de 41-jarige Rotterdammer vanaf maandag aan de slag gaat op trainingscomplex 1908. Diezelfde dag zet hij in De Kuip zijn handtekening onder een contract tot medio 2027, bevestigd de club.

Naast Van Persie heeft Feyenoord ook René Hake aangetrokken als assistent-trainer. De ervaren coach heeft de afgelopen 20 jaar gewerkt bij onder andere FC Emmen, PEC Zwolle, FC Twente, SC Cambuur, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en Manchester United. Ook hij tekent een contract tot de zomer van 2027.

Johan Derksen gaf in Vandaag Inside aan begrip te hebben voor de keuze van Feyenoord als ze daadwerkelijk Robin van Persie gaan aanstellen als de opvolger van de ontslagen Brian Priske, te zien in bovenstaande video.

Clubicoon

"Met Robin van Persie halen we een echt clubicoon binnen als hoofdtrainer," zegt algemeen directeur Dennis te Kloese. "Hij kent Feyenoord door en door en weet wat er nodig is om resultaten te behalen. Zijn internationale ervaring helpt spelers om zich verder te ontwikkelen, en zijn voetbalvisie sluit perfect aan bij onze ambitie: aanvallend en verzorgd voetbal, met lef, intensiteit en strijd."

Volgens Te Kloese is Hake de ideale aanvulling op de technische staf. "René brengt een schat aan ervaring mee en zal Robin ondersteunen bij het overbrengen van zijn visie. We zijn blij dat we deze staf nu compleet hebben."

ANP