Spelersbus Feyenoord-jeugd aangevallen met vuurwerkbom

De bus van een jeugdelftal van Feyenoord is dinsdagavond in Utrecht aangevallen met een vuurwerkbom. Het gebeurde tijdens een oefenwedstrijd voor spelers onder de 14 jaar. De chauffeur zat op het moment van de explosie in de bus, de spelers stonden op het voetbalveld, meldt de politie. De schade is groot.

Het is niet de eerste keer dat de club gekoppeld wordt aan een explosie. In 2021 werd een Feyenoord-café tot twee keer toe bekogeld met een vuurwerkbom (zie video).

De chauffeur is ongedeerd gebleven, maar de bus is zwaar beschadigd. Veel ruiten zijn kapot gegaan en de bus was niet meer in staat om te rijden. Het gaat om de bus die ook gebruikt wordt om het eerste elftal van de Rotterdamse voetbalclub te vervoeren.

Toen de chauffeur uit de bus kwam, bleek de dader al gevlucht. Ter plekke is sporenonderzoek gedaan door de Forensische Opsporing en direct is rechercheonderzoek gestart. Op basis van informatie uit het onderzoek kon woensdagochtend een 19-jarige man uit Utrecht als verdachte worden aangehouden.

De politie doet onderzoek naar wat er gebeurd is. Mogelijk zou de bom op het raam zijn geplakt en niet naar binnen gegooid, zo meldt RTV Rijnmond.

'Had anders af kunnen lopen'

De club laat weten blij te zijn dat iedereen ongedeerd is gebleven. "Dit had heel anders af kunnen lopen", meldt Feyenoord. De clubleiding heeft contact gezocht met de chauffeur, de spelers en de ouders. De bus moest na de aanval worden weggetakeld. "Ook dat is natuurlijk te gek voor woorden, maar eerlijk gezegd nog de minste van onze zorgen", aldus de club.