AZ staat na zege op Telstar in bekerfinale in De Kuip tegen NEC

AZ heeft voor het tweede jaar op rij de finale van de KNVB-beker bereikt. De formatie van trainer Leeroy Echteld was in de halve finale voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Telstar, de nummer 17 van de Eredivisie.

AZ nam meteen na rust afstand, dankzij eigen doelpunten van Telstar-spelers Danny Bakker en Neville Ogidi Nwankwo. Invaller Kay Tejan maakte een kwartier voor tijd de 2-1 van Telstar. AZ speelt op 19 april de bekerfinale in De Kuip tegen NEC. De ploeg uit Nijmegen won dinsdag met 3-2 van PSV.

Go Ahead Eagles

Het is de negende keer dat AZ de eindstrijd bereikt. Vier van de acht eerdere finales werden gewonnen. Vorig jaar verloren de Alkmaarders na strafschoppen van Go Ahead Eagles.

De finaleplaats is een opsteker voor AZ, dat bezig is aan een wisselvallig seizoen. De ploeg bezet de zesde plaats in de Eredivisie en nam om de teleurstellende resultaten in de competitie medio januari afscheid van trainer Maarten Martens. Opmerkelijk genoeg werd juist Telstar-trainer Anthony Correia de laatste tijd in verband gebracht met de functie voor volgend seizoen.

Eigen doelpunten

Bij AZ stonden de recent van blessures herstelde Kees Smit en Sven Mijnans aan de aftrap. Na een matige openingsfase was Smit in de 20e minuut verantwoordelijk voor de eerste kans, maar zijn schot vloog naast. AZ-huurling Sem van Duijn schoot namens de bezoekers over, voordat Telstar-verdediger Bakker een grote kopkans verprutste. Een inzet van Mijnans verdween over het doel van Telstar.

AZ werd na rust geholpen door twee eigen doelpunten van Telstar. Bakker gleed in de 47e minuut een voorzet van Smit in zijn eigen doel. Vier minuten later viel een hoge bal ongelukkig via Ogidi Nwankwo binnen: 2-0. Invaller Tejan maakte het een kwartier voor tijd weer spannend met een van richting veranderd schot. Telstar ging op zoek naar de gelijkmaker, maar kwam niet meer tot grote kansen.