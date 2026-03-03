Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
NEC stunt tegen PSV en staat in bekerfinale in De Kuip

NEC stunt tegen PSV en staat in bekerfinale in De Kuip

Voetbal

Vandaag, 22:32

Link gekopieerd

NEC staat op 19 april in de bekerfinale in De Kuip. De club uit Nijmegen won dinsdagavond voor eigen publiek een waar spektakelstuk van PSV: 3-2. De andere halve finale wordt woensdag gespeeld tussen AZ en Telstar.

Bryan Linssen zette NEC al in de zesde minuut op voorsprong, nadat doelman Matej Kovár een afstandsschot van Sami Ouaissa niet goed onder controle kreeg. Ismael Saibari en Dennis Man draaiden de wedstrijd vervolgens om namens PSV met doelpunten in de zestiende en twintigste minuut. Toch ging NEC met een gelijke stand de rust in. Eli Dasa maakte in de 37e minuut de 2-2.

Vorig jaar won Go Ahead de bekerfinale en daardoor ontstond in Deventer een waar volksfeest toen de spelersbus werd onthaald:

Spelersbus Go Ahead feestelijk onthaald door supporters na behalen bekerfinale
0:42

Spelersbus Go Ahead feestelijk onthaald door supporters na behalen bekerfinale

In de 61e minuut besliste Basar Önal het duel. Hij gleed een voorzet van Noé Lebreton binnen: 3-2. Daarmee barstte het feest los in Nijmegen.

Zesde keer

Het 125-jarige NEC staat voor de zesde keer in de bekerfinale, maar wist het toernooi nog nooit te winnen. PSV won eerder dit seizoen de Johan Cruijff Schaal en is op weg naar de derde landstitel op rij.

Door ANP

Lees ook

Oranjevrouwen geven winst weg bij eerste kwalificatiewedstrijd tegen Polen
Oranjevrouwen geven winst weg bij eerste kwalificatiewedstrijd tegen Polen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.