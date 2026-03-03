NEC stunt tegen PSV en staat in bekerfinale in De Kuip

NEC staat op 19 april in de bekerfinale in De Kuip. De club uit Nijmegen won dinsdagavond voor eigen publiek een waar spektakelstuk van PSV: 3-2. De andere halve finale wordt woensdag gespeeld tussen AZ en Telstar.

Bryan Linssen zette NEC al in de zesde minuut op voorsprong, nadat doelman Matej Kovár een afstandsschot van Sami Ouaissa niet goed onder controle kreeg. Ismael Saibari en Dennis Man draaiden de wedstrijd vervolgens om namens PSV met doelpunten in de zestiende en twintigste minuut. Toch ging NEC met een gelijke stand de rust in. Eli Dasa maakte in de 37e minuut de 2-2.

Vorig jaar won Go Ahead de bekerfinale en daardoor ontstond in Deventer een waar volksfeest toen de spelersbus werd onthaald:

0:42 Spelersbus Go Ahead feestelijk onthaald door supporters na behalen bekerfinale

In de 61e minuut besliste Basar Önal het duel. Hij gleed een voorzet van Noé Lebreton binnen: 3-2. Daarmee barstte het feest los in Nijmegen.

Zesde keer

Het 125-jarige NEC staat voor de zesde keer in de bekerfinale, maar wist het toernooi nog nooit te winnen. PSV won eerder dit seizoen de Johan Cruijff Schaal en is op weg naar de derde landstitel op rij.