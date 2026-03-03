Oranjevrouwen geven winst weg bij eerste kwalificatiewedstrijd tegen Polen

De Nederlandse voetbalsters zijn de WK-kwalificatie voor 2027 begonnen met een teleurstellend gelijkspel tegen Polen. In Gdansk gaf de ploeg van bondscoach Arjan Veurink een voorsprong uit handen: het duel eindigde in 2-2.

Zaterdag wacht al de volgende klus. In Utrecht is Ierland de tegenstander in de tweede kwalificatiewedstrijd. Naast Polen en Ierland zit ook Frankrijk in de poule. Alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks voor het WK, dus puntenverlies kan duur uitpakken.

Voor Veurink was het de eerste interland waarin echt iets op het spel stond. Kort na zijn aanstelling speelde zijn team vorig jaar al een oefeninterland tegen Polen (0-0). Daarna won Oranje oefenduels van Canada, Portugal en Zuid-Korea.

De Oranje Leeuwinnen zijn veel samen, hierdoor zijn ze ook erg close. Zo blijkt:

2:07 Plassen met de deur open? Zo close zijn de Oranje Leeuwinnen

Keepster

Oranje begon in Gdansk met Lize Kop onder de lat. Zij kreeg de voorkeur boven Daphne van Domselaar. Met aanvoerster Dominique Janssen en verder vaste krachten als Esmee Brugts, Jill Roord, Lyneth Beerensteyn en Vivianne Miedema koos de bondscoach voor veel ervaring.

Toch was het Polen dat de eerste kansen kreeg. Uit een corner kopte Tanja Pawollek op de lat. Oranje werd daarna gevaarlijk via Beerensteyn, maar haar schot ging hoog over. Halverwege de eerste helft zette vedette Ewa Pajor de thuisploeg op voorsprong. Ze schoot raak in de rechterbovenhoek.

Vlak voor rust kwam Oranje langszij. Na een teruggelegde corner kreeg Veerle Buurman de bal voor haar voeten en schoot van dichtbij hard binnen: 1-1.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Tweede helft

Al vroeg in de tweede helft zorgde Roord voor de Nederlandse voorsprong. De aanvalster van FC Twente schoot vanaf de rand van het strafschopgebied laag raak. Polen gaf zich niet gewonnen en zocht nadrukkelijk de aanval. Ewelina Kamczyk kreeg een kans en Pajor kopte opnieuw op de lat.

Veurink wisselde en bracht Chasity Grant en Jackie Groenen voor Brugts en Damaris Egurrola. Later kwam ook Romée Leuchter binnen de lijnen voor Beerensteyn.

Toch ging het mis. Na balverlies van Roord werd Paulina Tomasiak in de 84e minuut aangespeeld door het midden. Ze omspeelde Kop en tikte de gelijkmaker binnen. Een slotoffensief leverde geen treffer meer op.