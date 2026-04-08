Kanye West onder vuur: roep om hem te weren uit Nederland

Vandaag, 10:52 - Update: 2 uur geleden

De komst van rapper Ye, beter bekend als Kanye West, naar Arnhem zorgt voor flinke onrust. Hij staat gepland voor twee concerten begin juni in het GelreDome, maar de vraag is of dat wel doorgaat. In Den Haag klinkt steeds luider de roep om hem de toegang tot Nederland te weigeren, nadat het Verenigd Koninkrijk hem dinsdag al weigerde vanwege antisemitische uitspraken.

"Wat mij betreft komt hij ons land niet binnen", zegt Mirjam Bikker (ChristenUnie). CDA'er Tijs van den Brink sluit zich daarbij aan: "Als dat juridisch kan, heel graag." Volgens Bikker zou het "vreemd" zijn als Ye in Nederland wel welkom is.

Het ministerie van Onderwijs laat weten dat organisatoren vrij zijn in hun programmering, maar waarschuwt ook: "Er mag nooit plaats zijn voor discriminatie of haat." Het ministerie van Justitie, dat over inreisverboden gaat, heeft nog geen besluit genomen.

Ye (Kanye West) is momenteel bezig met een comebacktour. Tijdens een optreden in Los Angeles legde hij zijn show tijdelijk stil vanwege kritiek op de lichtshow. De rapper onderbrak zijn nummer en sprak de crew direct aan. In de onderstaande video wordt het opmerkelijke moment besproken in Shownieuws:

'Verwerpelijk'

In Arnhem zelf ligt de focus op veiligheid. Burgemeester Ahmed Marcouch zegt dat eerdere uitspraken van Ye geen reden zijn om een vergunning te weigeren, "hoe verwerpelijk ook". Als er tijdens een optreden strafbare uitspraken worden gedaan, moet het Openbaar Ministerie ingrijpen.

De druk is woensdag verder opgevoerd door het Centraal Joods Overleg (CJO). De organisatie heeft brieven gestuurd naar zowel de directie van het GelreDome als minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Daarin wordt gevraagd de geplande concerten op 6 en 8 juni te heroverwegen én te onderzoeken of Ye de toegang tot Nederland kan worden ontzegd.

Door ANP

Lees ook

Ye komt naar Nederland: op deze datum begint de kaartverkoop
Ye komt naar Nederland: op deze datum begint de kaartverkoop
YE voegt tweede show toe na razendsnelle uitverkoop van eerste concert
YE voegt tweede show toe na razendsnelle uitverkoop van eerste concert

