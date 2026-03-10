YE voegt tweede show toe na razendsnelle uitverkoop van eerste concert

Vanwege de razendsnelle uitverkoop van het eerste concert van YE, wereldwijd bekend als Kanye West, in GelreDome op 6 juni 2026, wordt er een tweede show toegevoegd. Dat maakt organisator J.Noah Live dinsdag bekend.

De eerste show was binnen korte tijd uitverkocht. Tijdens de presale probeerden meer dan 500.000 fans tegelijkertijd toegang te krijgen tot het ticketsysteem. Vanwege de enorme belangstelling is in overleg met de GelreDome en het team van YE besloten een extra concert te organiseren.

Er was ook een enorme stormloop op kaarten voor Bruno Mars. Waarom willen mensen massaal naar concerten van grote artiesten? Radio 538-dj Dylan Boet legt het uit in deze video:

1:25 Dj Dylan Boet over Bruno Mars: dit is waarom iedereen naar zijn concerten wil

Tweede show

De tweede show vindt plaats op 8 juni 2026 in de GelreDome. Fans kunnen zich vanaf vandaag registreren voor de presale. Deze start op vrijdag 13 maart om 10.00 uur. De reguliere ticketverkoop begint op zaterdag 14 maart om 10.00 uur.