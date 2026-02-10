Volg Hart van Nederland
Ye komt naar Nederland: op deze datum begint de kaartverkoop

Muziek

Vandaag, 14:20

Ye, voorheen bekend als Kanye West, geeft op zaterdag 6 juni 2026 een eenmalig concert in Nederland. De artiest staat die avond in het GelreDome in Arnhem. Dat hebben het stadion en concertorganisator J.Noah Live dinsdag bekendgemaakt.

Het optreden is Ye’s eerste Europese show in 12 jaar en zijn eerste concert in Nederland sinds 2013. Later deze zomer staat er ook een optreden gepland in het Italiaanse Reggio Emilia.

Volgens een woordvoerder van het GelreDome gaat het om een optreden van groot internationaal niveau. “We kijken ernaar uit om Ye te ontvangen in het GelreDome. Dit is een show van internationaal formaat en een uitzonderlijk moment voor het Nederlandse publiek,” aldus de woordvoerder. “We verwachten enorme belangstelling.”

Kaartverkoop

De registratie voor de presale start dinsdag via de officiële kanalen van het GelreDome en J.Noah Live. De voorverkoop begint op 12 februari, gevolgd door de reguliere kaartverkoop op 13 februari.

Ye kondigde onlangs zijn twaalfde studioalbum Bully aan, dat op 20 maart moet verschijnen. Tot zijn bekendste nummers behoren Gold Digger (2005) en Stronger (2007).

Omstreden uitspraken

De artiest raakte de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak vanwege antisemitische uitlatingen op sociale media. In een brief die vorige maand door The Wall Street Journal werd gepubliceerd, verklaarde Ye zijn gedrag door te wijzen op een hersenbeschadiging die hij naar eigen zeggen 25 jaar geleden opliep bij een auto-ongeluk.

