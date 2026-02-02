Koningspaar viert 25-jarig huwelijksjubileum volgend jaar in GelreDome

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima willen het 25-jarig bestaan van het Oranjefonds volgend jaar groots vieren met een feest in het GelreDome in Arnhem. Dat vertelden zij maandag in Rotterdam, waar het koningspaar aanwezig was voor een bijeenkomst van het Oranjefonds. Het feest vindt plaats op zaterdag 30 januari 2027 en biedt plek aan zo'n 35.000 mensen.

Tijdens het feest staan vrijwilligers centraal. Koningin Máxima noemde het evenement "een groot dankjewel aan alle initiatiefnemers en vrijwilligers". Het Oranjefonds werd in 2002 opgericht en was een huwelijkscadeau van alle Nederlanders aan het koningspaar.

Geheim van goed huwelijk

Het feest in Arnhem markeert niet alleen het jubileum van het Oranjefonds, maar ook een bijzondere mijlpaal voor het koningspaar zelf. In 2027 zijn Willem-Alexander en Máxima 25 jaar getrouwd. Maandag was het paar precies 24 jaar samen, een moment dat zij deelden met de pers tijdens het bezoek in Rotterdam.

Volgens koningin Máxima is "goed teamwerk" het geheim van een goed huwelijk. "We staan voor elkaar en we steunen elkaar. We hebben het af en toe heel druk, maar we proberen toch wel met elkaar te communiceren over wat we voelen en dat soort dingen", zei zij. Ook plezier maken hoort daarbij, in het werk en in de tijd samen.

Koning Willem-Alexander vertelde dat meningsverschillen in het huwelijk gewoon worden uitgesproken. "Dan kijk je elkaar aan en dan lach je erom en denk je: hebben we daar nou zo moeilijk over gedaan?", zei hij.