Prins Bernhard en prinses Annette gaan scheiden: 'Een moeilijke stap'

Koninklijk Huis

Vandaag, 14:41

Link gekopieerd

Het huwelijk van Prins Bernhard en prinses Annette strandt na 25 jaar. Ze gaan scheiden "in goed overleg en met wederzijds respect", meldt het paar via de Rijksvoorlichtingsdienst.

"We blijven samen de zorg dragen voor onze drie kinderen. Desondanks blijft het een moeilijke stap. We doen daarom een beroep op ieders begrip en respect voor onze privacy." Ze ondertekenen met Bernhard van Oranje en Annette Sekrève.

Kinderen

De tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven trouwde op 6 juli 2000 met de psychologe in het Paushuize in Utrecht. Twee dagen later vond de kerkelijke inzegening plaats in de Domkerk, ook in Utrecht. Samen kregen ze Isabella (2002), Samuel (2004) en Benjamin (2008). Zij bezitten geen adellijke titel.

Afgelopen juli stond het stel nog stil bij hun 25-jarig jubileum. Op Instagram Stories deelde Bernhard (56) een foto van zichzelf en Annette (53). "25 years", schreef hij daarbij, met een hartje.

Publieke taken

Bernhard en Annette vervullen geen publieke taken. Wel is hij actief in de zakenwereld en op het terrein van liefdadigheid en sport. Zo houdt de neef van koning Willem-Alexander zich als ondernemer onder meer bezig met vastgoed en is hij mede-eigenaar van het circuit van Zandvoort.

Door ANP

