Koning spreekt in Zeerijp met bewoners over aardbevingsschade

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in het Groningse Zeerijp gesproken met bewoners die al jarenlang te maken hebben met aardbevingsschade. Het bezoek volgt op de zware aardbeving van november 2025. Tijdens de bijeenkomst vertelden bewoners over schade aan hun woningen, lange wachttijden en steeds veranderende regels. Ook de nationale ombudsman was bij het gesprek aanwezig.

Bewoners gaven aan dat zij inmiddels schadevergoedingen ontvangen, maar dat het herstel van hun woningen traag verloopt. Volgens hen wordt er onvoldoende geluisterd en duren procedures lang. Door wisselingen van projectleiders en begeleiders moeten zij hun situatie steeds opnieuw uitleggen. Een deel van de bewoners gaf aan vast te lopen in het contact met de overheid.

Grote gevolgen

Voor veel gezinnen heeft dit grote gevolgen. Sommige bewoners zijn meerdere keren uit hun woning geweest en leven al jaren in onzekerheid. In verschillende gevallen is het herstel nog niet afgerond en is onduidelijk of woningen volledig veilig zijn. Bewoners gaven aan dat zij al lange tijd in woonstress leven.

De koning reageerde geraakt op de verhalen die hij hoorde. Hij zei: "Het is gewoon een klap om vijftien jaar lang in zo'n onzekerheid, in zulke schrijnende gevallen. Dat raak je het leven lang niet meer kwijt. En dat is heel triest om te zien. Maar het is ook goed dat het verhaal verteld wordt. En dat ik het ook mee kan nemen naar Den Haag. En ook aan mensen kan laten duidelijk maken wat ik hier gehoord heb."