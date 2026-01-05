Volg Hart van Nederland
KNMI ziet stijging aardbevingen in Nederland

Natuur

Vandaag, 11:22

In Nederland waren vorig jaar 59 aardbevingen. Dat is meer dan de 47 in 2024, meldt het KNMI. De toename komt niet door de gaswinning in en rond Groningen, maar door natuurlijke breuklijnen in Limburg.

Aardbevingen die door mensen worden veroorzaakt, zoals door gaswinning, worden geïnduceerde bevingen genoemd. Daarvan waren er vorig jaar 35, tegen 40 een jaar eerder.

Bewoners van het Groningse dorp werden eind vorig jaar flink opgeschud door de krachtige trillingen:

De zwaarste aardbeving van het jaar was in november bij Zeerijp in de provincie Groningen. Die had een magnitude van 3,4. Dit was een van de zwaarste aardbevingen in Groningen ooit.

Bodem niet hersteld

Groningen was vroeger een belangrijk gebied voor de winning van aardgas. In het zogeheten Groningenveld gebeurden 31 aardbevingen. Een jaar eerder waren dit er 36. De gaswinning in Groningen is gestopt, maar de bodem heeft zich nog niet hersteld, dus aardbevingen kunnen nog altijd gebeuren.

In Limburg waren vorig jaar 24 aardbevingen door breuklijnen, tegen zeven in 2024. Volgens het KNMI was er "een kleine aardbevingszwerm" bij Heerlen. Ook waren er meerdere bevingen rond Herten bij Roermond. De krachtigste aardbeving in Limburg was op 3 januari vorig jaar bij Kerkrade. Die had een magnitude van 2,4.

