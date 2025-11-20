Vijf aanhoudingen voor miljoen subsidiefraude aardbevingsschade Groningen

Vijf mannen zijn deze week opgepakt door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) op verdenking van grootschalige subsidiefraude rondom aardbevingsschade in Groningen. Ze zouden ruim driehonderd aanvragen hebben ingediend en daarmee onterecht meer dan 1 miljoen euro aan subsidies hebben opgestreken.

Het gaat om vier mannen van 26, 53 en twee van 54 jaar uit de gemeente Westerkwartier, en een 53-jarige man uit Oud-Beijerland. Bij doorzoekingen van vier woningen en een bedrijfspand zijn wapens gevonden, waaronder een vuurwapen, en 31 kilo illegaal vuurwerk. Ook zijn zes luxe auto's in beslag genomen: een Audi RS6 Avant, een Ferrari Purosangue, een Lamborghini Urus, een Lamborghini Huracán Cabriolet, een Maserati Levante S en een Maserati Grancabrio M145.

Het subsidieplafond voor de aardbevingsschade in Groningen werd drie jaar geleden in één dag bereikt:

2:08 Stormloop bij aanvragen subsidie voor aardbevingsschade, plafond in één dag bereikt

Vervalste documenten

Volgens de FIOD gaat het om vastgoedondernemers met veel panden in Groningen. Zij zouden documenten hebben vervalst om in aanmerking te komen voor subsidies.

In januari 2022 konden huiseigenaren subsidie aanvragen als zij meer dan duizend euro aan schade hadden door gaswinning. De subsidie van 10.000 euro was bedoeld voor het verduurzamen en versterken van woningen, en kon zowel fysiek als online worden aangevraagd.

Uit onderzoek blijkt nu dat de vijf mannen onterecht een deel van dat geld ontvingen. De FIOD zegt dat er documenten van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn vervalst, waardoor er voor tientallen panden tegelijk subsidie kon worden aangevraagd. In werkelijkheid hadden slechts enkele van die adressen schade die hoger was dan 1.000 euro.