NAM betreurt onrust na aardbeving, Schoof leeft mee: 'Schrik zit er goed in'

Vandaag, 13:24 - Update: 34 minuten geleden

De aardbeving bij Zeerijp in de nacht van donderdag op vrijdag heeft veel onrust veroorzaakt in Groningen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) laat weten die onrust "ten zeerste te betreuren". De beving is het gevolg van de jarenlange gaswinning in het Groningenveld, waarvoor de NAM verantwoordelijk was.

Volgens een woordvoerder is ondanks de afname van aardbevingen "de kans op een dergelijke beving helaas nog steeds aanwezig". De NAM, eigendom van Shell en ExxonMobil, noemt het "een verstandig besluit" dat de gaswinning in 2023 is gestopt. Het bedrijf werkt mee aan onderzoek naar de beving, samen met het KNMI en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Demissionair premier Dick Schoof schreef op X dat "de schrik er goed in zit". Hij noemt de beving "een bewijs van de impact die de gaswinning in de provincie nog altijd heeft". Volgens Schoof blijft het kabinet inzetten op versterking van woningen, snelle schadeafhandeling en een economisch toekomstperspectief voor de provincie.

De beving bij Zeerijp geldt als een van de zwaarste aardbevingen die Groningen de afgelopen jaren trof.

De gemeente Eemsdelta laat weten "enorm geschrokken" te zijn van de aardbeving. Het dorpshuis in Zeerijp is vrijdag geopend voor inwoners die hun verhaal willen delen of zorgen willen uiten. De burgemeester en een wethouder zijn daar aanwezig.

Aardbevingscoaches

Ook in de naburige gemeente Het Hogeland is de beving op meerdere plekken gevoeld. "Dit heeft impact op onze inwoners", schrijft de gemeente op de site. Die zegt te begrijpen dat een aardbeving zorgen met zich meebrengt en deelt waar mensen informatie kunnen vinden. Zo verwijst ook Het Hogeland naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor het melden van schade en geeft aan dat er aardbevingscoaches klaarstaan die een luisterend oor en praktische hulp kunnen bieden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

