Jeroen schok wakker van aardbeving bij Zeerijp: 'Alles begon te schudden'

Natuur

Vandaag, 08:42

Jeroen Somvorde uit 't Zandt schrok midden in de nacht wakker door een harde knal en een trillend huis. "Alles begon te schudden en te shaken. Het was niet normaal. Dit heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt hij vrijdagochtend aan Hart van Nederland.

Jeroen heeft al vaker bevingen meegemaakt, maar nog nooit eentje die zo heftig was. "Mijn vrouw en ik schrokken ons wild, we lagen te schudden in bed. Ik dacht: daar gaan we weer, de volgende alweer."

De beving vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag, rond 1.16 uur. Volgens het KNMI had die een kracht van 3.4 en lag het epicentrum bij Zeerijp. De schok werd in een groot deel van de provincie gevoeld, onder meer in Appingedam, Delfzijl, Kantens, Loppersum en Groningen-Stad.

Schade onduidelijk

In het donker kon Jeroen de schade nog niet opnemen. "Dingen in huis zijn gelukkig niet omgevallen, dat verbaast me. Maar alles heeft wel heen en weer geschud. Als het licht wordt, ga ik een rondje lopen om te zien of er schade is."

Op sociale media stromen de berichten binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. "Dat was even geleden, schudden in bed #aardbeving"; "Holy shit! Was dat een aardbeving of een explosie?" en "Aardbeving in Delfzijl? Het trilt weer goed", zijn enkele meldingen op X.

Iemand uit Godlinze meldt: "Was dit een aardbeving???? Echt onwijs eng, huis trilde als idioot. #godlinze #aardbeving Is wel bijna het zwaarste wat ik heb meegemaakt." Een inwoner van Delfzijl: "OMG... schuddend in mn bed". Een ander op X: Wederom een aardbeving door gaswinning in Loppersum. Dit was een beste mensen! Ons nieuwe huis stond te schudden op de fundamenten!"

Het gaat volgens het KNMI om een geïnduceerde beving. Dat betekent dat de beving samenhangt met de gaswinning in de regio.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

