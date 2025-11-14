Groningen opgeschrikt door een van de zwaarste aardbevingen ooit in de provincie

De provincie Groningen is in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door een zware aardbeving bij Zeerijp. Volgens het Europees-Mediterraan Seismologisch Centrum (EMSC) had de beving een kracht van 3.4 en vond die plaats op een diepte van drie kilometer. Het epicentrum lag ongeveer 20 kilometer ten noord-noordoosten van de stad Groningen en 10 kilometer ten westen van Delfzijl.

Deze beving was de zwaarste in de provincie sinds oktober 2022 in Wirdum. Die had een kracht van 3.1. Dit jaar waren er in totaal tot nu toe, inclusief Zeerijp, vier bevingen die een kracht van 1.5 of hoger hadden. Vorig jaar waren er in totaal zes aardbevingen in het Groningen-gasveld met een kracht van 1.5 of hoger. De zwaarste (ook geïnduceerde) beving was toen in Garsthuizen (2.2).

'Schudden in bed'

De schok werd in een groot deel van Groningen gevoeld, onder meer in Appingedam, Delfzijl, Kantens, Uithuizermeeden, 't Zandt, Wirdum en Loppersum.

"Dat was even geleden, schudden in bed #aardbeving"; "Holy shit! Was dat een aardbeving of een explosie?" en "Aardbeving in Delfzijl? Het trilt weer goed", zijn enkele meldingen op X. Iemand uit Godlinze meldt: "Was dit een aardbeving???? Echt onwijs eng, huis trilde als idioot. #godlinze #aardbeving Is wel bijna het zwaarste wat ik heb meegemaakt." Een inwoner van Delfzijl: "OMG... schuddend in mn bed". Een ander op X: Wederom een aardbeving door gaswinning in Loppersum. Dit was een beste mensen! Ons nieuwe huis stond te schudden op de fundamenten!"

Het KNMI bevestigt dat het gaat om een geïnduceerde aardbeving, veroorzaakt door gaswinning in het gebied.

In april vorig jaar is het Groningen-gasveld definitief gesloten. Toch is het daarmee nog niet veilig in Groningen, zo staat op de site van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De aardbevingen zullen nog "enige tijd" doorgaan. "Er is een kleine kans (1 procent) dat er een beving komt met een magnitude van 4.0 of hoger, maar deze kans neemt steeds verder af", aldus de toezichthouder. Het KNMI meldt dat het aantal bevingen afneemt door te stoppen met gaswinning, maar dat kan volgens het weerinstituut nog vele jaren duren.

Schade onduidelijk

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen meldde rond 06.45 uur dat er nog geen meldingen waren binnengekomen. Rond 08.00 uur is dat nog steeds het geval. Hij kan nog niets zeggen over mogelijke schade.

Instituut Mijnbouwschade Groningen roept mensen met schade door de aardbeving op zich te melden. Ook mensen die zich onveilig voelen in hun woning of in een ander gebouw door schade kunnen bij het instituut terecht.